NOVARA – Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato a Novara, mentre cercava di portare a termine una truffa del finto carabiniere ai danni di un uomo di 79 anni. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti proprio nel momento in cui il giovane si era presentato alla porta dell’abitazione della vittima per ritirare denaro e oggetti di valore.

Il 19enne, incensurato e residente nel Milanese, è stato individuato dopo la segnalazione dell’anziano, che aveva intuito di poter essere vittima di un tentativo di truffa. Gli agenti, già impegnati in servizi mirati contro i reati predatori, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione nel centro cittadino.

La truffa del finto carabiniere e il ritiro dei gioielli

Il giovane si è presentato nell’appartamento fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri. Secondo la ricostruzione della Polizia, era entrato nell’abitazione e aveva già preso i beni che l’anziano era stato indotto a preparare.

Il meccanismo della truffa è ormai purtroppo noto: un complice telefona alla vittima spacciandosi per un appartenente alle Forze dell’Ordine e racconta che è stato commesso un reato, sostenendo che la persona contattata potrebbe esserne coinvolta.

Con toni minacciosi, il telefonista convince quindi la vittima a raccogliere contanti, gioielli e altri oggetti di valore, che dovrebbero essere sottoposti a verifiche. Poco dopo si presenta a casa un secondo complice, incaricato di ritirare i beni fingendo di doverli controllare.

Le vittime, spesso anziane e vulnerabili, possono impiegare anche diverse ore prima di rendersi conto di essere state truffate, perdendo così oggetti che hanno un valore non soltanto economico, ma anche affettivo.

L’anziano era già stato truffato nel 2025

Nel caso di Novara, l’uomo di 79 anni aveva già subito una truffa simile nel 2025. Questa volta, però, l’intervento tempestivo della Squadra Mobile ha permesso di bloccare il presunto responsabile prima che riuscisse ad allontanarsi con i beni.

Il 19enne è stato arrestato in flagranza. L’anziano ha presentato querela e gli oggetti che erano stati preparati per il ritiro gli sono stati immediatamente restituiti.

L’appello della Polizia: chiamare il 112

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine è autorizzato a chiedere la consegna di denaro contante, gioielli o altri beni di valore per presunti controlli o verifiche.

In presenza di richieste di questo tipo, anche quando vengono accompagnate da telefonate allarmanti o minacce, è importante non consegnare nulla e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Il provvedimento è stato eseguito sulla base degli elementi probatori acquisiti allo stato. Per il giovane resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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