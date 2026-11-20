VERCELLI – Il Comune di Vercelli mette in guardia da un falso SMS su una multa per eccesso di velocità: il messaggio invita ad aprire un link per consultare un presunto verbale. L’amministrazione raccomanda di non aprire il collegamento, non inserire dati personali o bancari e non effettuare pagamenti attraverso il messaggio.

Nell’avviso pubblicato il 19 novembre 2026, il Comune precisa che l’SMS segnalato non proviene dall’ente e ricorda di non inviare multe via SMS.

Il mittente «Comume» e il presunto verbale

Nel caso segnalato, al posto del numero di telefono compare la dicitura «Comume», simile a «Comune». Il testo chiede di consultare le informazioni su una presunta sanzione per eccesso di velocità e di verificarne i dati tramite un link.

La grafia insolita aiuta a riconoscere questo messaggio, ma non è l’unico segnale da considerare. Nella sua guida allo smishing, il phishing tramite SMS e messaggistica, il Garante per la protezione dei dati personali avverte che anche messaggi apparentemente riconducibili a soggetti conosciuti possono essere fraudolenti. In caso di sospetto, è opportuno verificare la richiesta attraverso recapiti ufficiali cercati autonomamente, senza usare quelli indicati nel messaggio.

Un precedente avviso comunale, diffuso il 4 giugno 2026, riguardava SMS che usavano il nome della Polizia locale per chiedere di visualizzare o pagare presunte multe tramite un link.

Chi contattare in caso di dubbi

Per chiarire eventuali dubbi su una sanzione, il Comune invita a contattare la Polizia locale tramite i recapiti istituzionali. La pagina della centrale operativa indica il centralino 0161 296711 e il numero di pronto intervento 0161 392939.

Se si teme di aver fornito credenziali bancarie o dati della carta, il Garante consiglia di contattare al più presto la banca o il gestore della carta attraverso canali conosciuti e affidabili, per segnalare l’accaduto e chiedere le misure di protezione necessarie.

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