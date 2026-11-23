FROSSASCO – È stata ritrovata Azucena Eligue, conosciuta come Zeni, 70 anni, italiana di origine filippina e affetta da Alzheimer, scomparsa da Frossasco dopo che si era allontanata dalla sua casa in via Principe Amedeo nella mattinata di sabato.

In molti si erano mobilitati per cercarla. Oltre ai cittadini di Frossasco e dei comuni vicini si sono mobilitati Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Aib e Soccorso Alpino.

La signora è stata trovata in un’area boschiva poco distante dalle scuole cittadine da una squadra del Soccorso Alpino e trasportata in ospedale. “Sono stati giorni e notti difficili, ma infine è arrivata la buona notizia”, ha dichiarato il sindaco di Frossasco Marco Gaido, da sabato sera al coordinamento del Centro Operativo comunale.

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