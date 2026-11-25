BRANDIZZO – È durata lo spazio di un rinvio l’udienza preliminare del processo per la strage ferroviaria di Brandizzo del 30 agosto 2023, in cui persero la vita cinque operai Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, travolti da un treno mentre lavoravano alla manutenzione dei binari.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, davanti al giudice del Tribunale di Ivrea si è registrato un nulla di fatto a causa dell’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali.

Il procedimento è stato ufficialmente aggiornato a lunedì 14 dicembre 2026, alle ore 10, salvo eventuali nuovi impedimenti.

Nonostante lo slittamento tecnico, da parte delle associazioni impegnate sul fronte della tutela dei lavoratori arriva un segnale di fiducia per la rapidità del nuovo calendario. «Siamo soddisfatti che sia stata fissata una data ravvicinata per la prossima udienza – commenta Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e ringraziamo il Tribunale, le parti e i loro difensori per la disponibilità dimostrata».

L’attenzione resta ora puntata sull’avvio effettivo della fase dibattimentale di un’inchiesta particolarmente delicata. «Ci auguriamo – conclude Quirico – che il processo, che si annuncia lungo e complesso, possa procedere speditamente e che i familiari delle vittime possano ottenere piena giustizia in tempi ragionevoli».

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