CHIERI – È stato individuato e arrestato nel giro di poche ore il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre a Chieri. Si tratta di un giovane di 22 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri intorno alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì.

Il ragazzo si trova ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato lui a colpire alla gola un coetaneo in piazza Vincenzo Caselli, poco dopo le 18.

Dopo l’aggressione, il presunto responsabile si sarebbe allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nel centro cittadino. Le indagini dei Carabinieri, avviate immediatamente dopo l’accoltellamento e sviluppate attraverso accertamenti tecnici e testimonianze, hanno consentito di risalire alla sua identità e rintracciarlo nel giro di poche ore.

Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione e da recuperare l’arma utilizzata. I militari sono infatti ancora impegnati nelle ricerche del coltello.

Il giovane ferito operato alle Molinette

Intanto restano gravi le condizioni del ragazzo ferito, un giovane residente nella zona. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato all’ospedale Molinette di Torino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una lesione alla giugulare.

L’operazione è riuscita, ma il giovane si trova ancora ricoverato in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

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