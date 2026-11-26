LIMONE PIEMONTE – Dal 28 novembre il tunnel di Tenda, tra Limone Piemonte (CN) e la Francia, adotterà nuovi orari, fino al 10 gennaio 2027. Molto complessa la concertazione durante la riunione tecnica della Conferenza intergovernativa italo-francese del 24 novembre: la delegazione italiana voleva la percorribilità h24 nel tunnel, mentre quella francese era decisa a mantenere lo stop notturno e già a partire dalle 23 nel weekend. I tecnici del Mit sono riusciti a ottenere un’ora di transito in più.

I nuovi orari prevedono infatti il transito continuativo dalle 6 alle 21 nei giorni feriali e dalle 6 fino a mezzanotte nei fine settimana e nei festivi. Si tratta di un’estensione sperimentale che comunque rappresenta un passo avanti rispetto agli orari attuali.

La circolazione resta per ora a senso unico alternato, regolato da semaforo.

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