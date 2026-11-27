TORINO – Un manifesto elettorale di Enrico Forzese, esponente torinese di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci, è stato danneggiato a Torino. Il cartellone è stato trovato capovolto e con diversi tagli all’altezza del volto del candidato.

L’episodio si inserisce in un clima di crescente tensione attorno alla presenza politica del movimento di Vannacci nel capoluogo piemontese, dove sono già stati segnalati altri episodi di vandalismo ai danni di manifesti elettorali e si sono accese polemiche politiche.

L’episodio è stato segnalato dallo stesso Forzese sui social. La vicenda era già emersa durante il corteo dello sciopero generale del 20 novembre, quando alcuni manifesti elettorali dell’esponente di Futuro Nazionale erano stati strappati o rovesciati a testa in giù lungo il percorso della manifestazione.

I manifesti di Forzese danneggiati durante il corteo

Enrico Forzese è il vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato da Roberto Vannacci. A Torino è tra i principali referenti del progetto politico in vista delle elezioni amministrative del 2027.

L’episodio arriva in una fase particolarmente delicata per il confronto politico cittadino. Nelle ultime settimane Torino è stata teatro di diverse contestazioni e polemiche che hanno coinvolto Futuro Nazionale e i suoi esponenti.

Pochi giorni prima, anche i manifesti elettorali del consigliere comunale del Pd Abdullahi Ahmed erano stati deturpati con scritte razziste e islamofobe e con il volto cancellato. Una vicenda che aveva provocato reazioni e prese di posizione da parte di diverse forze politiche, fino a una condanna unanime della Sala Rossa contro ogni forma di violenza e intimidazione politica.

Due episodi che hanno coinvolto esponenti politici di schieramenti contrapposti e che riportano al centro il tema del rispetto degli spazi della partecipazione democratica e della libertà di espressione.

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