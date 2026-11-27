TORINO – Serviranno ulteriori accertamenti medici, compreso l’esame istologico, per chiarire con certezza le cause della morte della neonata di 14 giorni residente a Mappano, nel Torinese, deceduta la scorsa settimana all’ospedale Maria Vittoria di Torino.

La piccola era stata trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, il suo cuore aveva poi smesso di battere.

I primi esiti dell’autopsia avrebbero confermato l’ipotesi di una morte riconducibile a un possibile soffocamento. Resta però ancora da ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Procura di Ivrea.

L’ipotesi al vaglio è quella di una tragica fatalità. Come emerso nelle prime ricostruzioni, la neonata si trovava nel letto insieme ai genitori e potrebbe essere stata accidentalmente schiacciata durante il sonno. Una dinamica ancora da verificare e sulla quale gli investigatori attendono ulteriori riscontri.

A chiedere aiuto erano stati gli stessi familiari, che avevano contattato il 112 quando si erano accorti delle condizioni della bambina.

Nel frattempo, la Procura di Ivrea ha concesso il nullaosta per i funerali. L’ultimo saluto alla piccola si terrà venerdì 27 novembre a Mappano, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia.

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