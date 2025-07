A Torino domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3918m.

Mattino: avvio di giornata sereno con clima gradevole

Torino si sveglierà sotto un cielo perfettamente limpido, con la luce del sole che accarezza i tetti della città fin dalle prime ore del giorno. L’aria sarà ancora fresca e piacevole, con circa 16°C e una leggera brezza da nord-est che rende il clima perfetto per iniziare la giornata senza affanno.

Pomeriggio: temperature in rialzo sotto un cielo senza nuvole

Nel pomeriggio, il sole brillerà senza ostacoli. Le temperature saliranno fino ai 29°C percepiti, ma la sensazione di calore sarà contenuta grazie a un’umidità sotto il 25% e a una ventilazione costante da est-sudest. Torino vivrà un pomeriggio tipicamente estivo, soleggiato ma ancora tollerabile.

Sera: condizioni stabili e atmosfera mite verso il tramonto

Dopo il tramonto, la temperatura si manterrà attorno ai 26°C, con un leggero aumento dell’umidità ma senza eccessi. Il cielo resterà sereno e la ventilazione da est continuerà a soffiare lieve.

Tendenza meteo

Venerdì 11 luglio : giornata pienamente estiva, con massime fino a 30°C e cieli sereni; il caldo si farà sentire maggiormente.

: giornata pienamente estiva, con massime fino a 30°C e cieli sereni; il caldo si farà sentire maggiormente. Sabato 12 luglio : ancora sole al mattino, ma nel tardo pomeriggio aumentano le nubi e non si esclude qualche pioggia isolata.

: ancora sole al mattino, ma nel tardo pomeriggio aumentano le nubi e non si esclude qualche pioggia isolata. Domenica 13 luglio: il clima diventa più instabile, con umidità elevata e possibilità di brevi rovesci serali.

