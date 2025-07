La giornata di venerdì 1 agosto a Torino inizierà all’insegna della stabilità meteorologica, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature gradevoli intorno ai 20°C, con percezione termica simile. Il vento sarà moderato da nord-nord-est a 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 64%, garantendo un’atmosfera piuttosto asciutta per il periodo.

Nel pomeriggio, le condizioni resteranno asciutte e soleggiate, con un picco termico di 30°C, percepito come tale grazie alla bassa umidità (37%) e a un vento di 11 km/h da sud-sud-est. La situazione sarà ideale per attività all’aperto e gite fuori porta, seppur con le dovute precauzioni per il caldo.

Sera: possibili piogge leggere

Nella fascia serale, si prevede un leggero cambiamento del tempo: la temperatura scenderà a 26°C, ma aumenterà la probabilità di precipitazioni (1.5 mm previsti) e l’umidità salirà al 55%, segnalando un’atmosfera più umida. Il vento girerà da nord-est a 13 km/h.

Non si attendono fenomeni violenti, ma è consigliato portare con sé un ombrello leggero, soprattutto per chi rientra a casa a piedi o ha programmi serali all’aperto.

Sabato 2 agosto: temporali in arrivo

Per la giornata di sabato 2 agosto il tempo cambierà sensibilmente: sono attese precipitazioni diffuse soprattutto nella notte e al mattino, con un picco di 12.7 mm, e temperatura massima limitata a 27°C. Umidità elevata (fino all’82%) e cielo coperto saranno i protagonisti.

Domenica 3 e lunedì 4 agosto: ritorna il bel tempo

Domenica 3 e lunedì 4 agosto tornerà il sole pieno con temperature tra 29°C e 30°C, e assenza di precipitazioni. Il clima sarà ideale per escursioni, weekend al parco o giornate in piscina

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese