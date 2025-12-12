AlessandriaCulturaSocietàVideo
Sabato 13 dicembre a Castelceriolo lo spettacolo dell’ Agrialbero realizzato da centinaia di trattori
Le centinaia di trattori arriveranno non solo da tutta la provincia ma anche da fuori regione
Sabato 13 dicembre a Castelceriolo, una frazione di Alessandria si rinnova l’appuntamento con l’Agrialbero. Si tratta di un imponenente albero natalizio realizzato con centinaia di trattori che illuminerà la serata. Le centinaia di trattori arriveranno non solo da tutta la provincia ma anche da fuori regione.
La giornata, in attesa che l’agrialbero possa essere illuminato dalle luci dei fari e lampeggiatori, sar’ accompagnata da specialita delle tradizioni culinarie piemontesi. L’intero incasso dei diversi stand gastronomici allestiti, sara’ devoluto per l’acquisto di un Dae, un defibrillatore che sara’ collocato nel campo sportivo di Castelceriolo, da parte della Croce Verde di Alessandria che si occupera anche della sua manutenzione, nell’ambito del progetto Alessandria Sicura, nato per ricordare il volontario Gianfranco Demichelis. Per chi volesse vedere la vivo lo spettacolo, Non [ difficile trovare l’agrialbero che sara’ creato nei campi adiacenti l’uscita del casello di Alessandria est sull’ A21.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese