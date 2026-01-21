TORINO – Giovedì 22 gennaio 2026 Torino sarà interessata da un robusto campo di alta pressione, responsabile di tempo stabile e prevalentemente asciutto per l’intero arco della giornata. A dominare la scena sarà però il freddo, con temperature minime sotto lo zero e allerta meteo per ghiaccio, legata alle gelate notturne e mattutine.

Mattino: cieli poco nuvolosi e temperature sottozero

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e aria molto fredda. Le temperature minime si attesteranno intorno a -1°C, con assenza di vento nelle prime ore, condizione che favorirà la formazione di ghiaccio su carreggiate, piste ciclabili e marciapiedi. Particolare attenzione è richiesta nelle zone periferiche e lungo i corsi d’acqua, dove l’umidità residua potrà accentuare il rischio di gelate.

Pomeriggio: stabilità atmosferica e nubi in lento aumento

Nel pomeriggio il tempo resterà asciutto e stabile, con nubi in graduale aumento a partire dalle ore centrali della giornata. Si tratterà di nuvolosità medio-alta, incapace di produrre precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre lo zero termico scenderà fino a 963 metri, segnale di una massa d’aria fredda ancora ben presente. I venti saranno deboli dai quadranti Sud-Sudovest, senza effetti significativi sul quadro termico.

Sera: cielo più nuvoloso e ritorno del gelo

Con il calare del sole la nuvolosità diventerà più compatta, accompagnata da un rapido abbassamento delle temperature. Anche in serata e durante la notte successiva persisteranno condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio, soprattutto nei tratti meno trafficati.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 23 gennaio: piogge diffuse, localmente moderate;

piogge diffuse, localmente moderate; Sabato 24 gennaio: piogge deboli alternate a schiarite;

piogge deboli alternate a schiarite; Domenica 25 gennaio: tempo variabile, con residua instabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese