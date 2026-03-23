TORINO – A Torino la giornata di martedì 24 marzo 2026 sarà caratterizzata da un quadro meteorologico pienamente stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Ovest. Il tempo si presenterà sereno per tutta la giornata, senza alcuna precipitazione e con assenza totale di allerte meteo. Una configurazione tipica della primavera avanzata, capace di regalare giornate luminose e condizioni ideali per la vita all’aperto. Le temperature saranno particolarmente gradevoli: massima di 19°C e minima di 5°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1911 metri, segno di aria mite anche alle quote medio-alte.

Mattino: cielo limpido e atmosfera frizzante

Il risveglio su Torino sarà accompagnato da cieli completamente sereni e da un’atmosfera tersa, con visibilità eccellente anche verso l’arco alpino. Le temperature minime, intorno ai 5°C, renderanno l’aria inizialmente fresca ma non rigida. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere condizioni stabili e asciutte, senza alcun disturbo significativo. Questo contesto favorirà una partenza di giornata ideale, soprattutto per chi si muove nelle prime ore del mattino.

Pomeriggio: sole pieno e clima primaverile

Nel corso del pomeriggio il sole sarà assoluto protagonista, senza la presenza di nuvolosità significativa. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere i 19°C, regalando un clima mite e piacevole. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, risultando deboli da Sud-Sudest, ma senza incidere sulla stabilità atmosferica. La sensazione sarà quella di una giornata pienamente primaverile, ideale per passeggiate, sport all’aperto e momenti di relax nei parchi cittadini.

Sera: stabilità diffusa e cielo stellato

In serata il quadro meteorologico rimarrà immutato, con cieli sereni e limpidi. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendosi comunque su valori gradevoli. L’assenza di nuvolosità favorirà una dispersione termica naturale, portando a un clima fresco ma non freddo, perfetto anche per attività serali all’aperto. Il contesto atmosferico sull’intero Piemonte e sul Nord-Ovest sarà dominato da un campo anticiclonico solido e persistente, che garantirà tempo stabile su tutte le aree, dalle pianure alle zone alpine. Su Torino questo si tradurrà in una giornata senza alcuna variabilità, con condizioni ideali e totale assenza di fenomeni.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 25 marzo: giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento e clima sempre più mite;

giornata ancora soleggiata e stabile, con temperature in lieve aumento e clima sempre più mite; Giovedì 26 marzo: prosegue la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni ideali per attività all’aperto;

prosegue la fase anticiclonica con cieli sereni o poco nuvolosi e condizioni ideali per attività all’aperto; Venerdì 27 marzo: tempo invariato, con sole diffuso e clima primaverile ormai consolidato.

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