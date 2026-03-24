TORINO – A Torino la giornata di mercoledì 25 marzo 2026 sarà dominata da un robusto campo di alta pressione, responsabile di tempo stabile, asciutto e pienamente soleggiato su tutto il territorio. Il cielo si manterrà sereno per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni e con condizioni ideali per attività all’aperto. Da segnalare però una ventilazione in rinforzo, che ha portato all’emissione di una allerta meteo per vento. Le temperature si confermeranno su valori primaverili: massima di 19°C e minima di 6°C, mentre lo zero termico si porterà intorno ai 2605 metri, evidenziando una massa d’aria particolarmente mite anche alle quote più elevate.

Mattino: atmosfera limpida e venti deboli

Il risveglio sarà caratterizzato da cieli completamente sereni e da un’ottima qualità dell’aria, con visibilità eccellente su tutta la pianura torinese. Le temperature si manterranno fresche nelle prime ore, ma senza particolari rigidità. I venti deboli da Nordest accompagneranno la mattinata, mantenendo un contesto stabile e asciutto. Si tratterà quindi di un avvio di giornata tranquillo e luminoso, tipico delle fasi anticicloniche primaverili.

Pomeriggio: sole dominante e clima primaverile

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a splendere senza ostacoli, favorendo un progressivo aumento delle temperature fino a toccare i 19°C. La ventilazione tenderà a intensificarsi leggermente, con venti moderati da Est, che renderanno l’atmosfera più dinamica ma comunque gradevole. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti, grazie a un clima mite, asciutto e stabile.

Sera: stabilità diffusa e temperature in calo graduale

In serata il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso, con condizioni meteorologiche stabili e senza variazioni significative. Le temperature scenderanno gradualmente, mantenendo comunque un clima fresco ma non freddo. I venti tenderanno ad attenuarsi nel corso della notte. Il Piemonte sarà interessato da una vasta area di alta pressione, che garantirà tempo stabile e soleggiato su pianure, pedemontane e gran parte delle Alpi. Solo sui settori alpini settentrionali si potrà osservare un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio, ma senza effetti diretti sul contesto urbano di Torino.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 26 marzo: ancora sole diffuso e clima mite, con condizioni stabili su tutto il territorio;

ancora sole diffuso e clima mite, con condizioni stabili su tutto il territorio; Venerdì 27 marzo: prosegue la fase anticiclonica, con cieli sereni o poco nuvolosi;

prosegue la fase anticiclonica, con cieli sereni o poco nuvolosi; Sabato 28 marzo: tempo ancora soleggiato e primaverile, senza variazioni rilevanti.

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