Askatasuna, nuova udienza del processo d’Appello: in 16 accusati di associazione a delinquere

TORINO – Solo qualche giorno fa la polizia di Stato ha eseguito le perquisizioni domiciliari, in diverse città italiane, nei confronti di militanti antagonisti indagati per gli episodi avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio scorso a Torino, organizzata contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

I provvedimenti riguardano militanti antagonisti per i quali il pubblico ministero Paolo Scafi aveva richiesto 19 misure cautelari. Tentato omicidio l’accusa più pesante tra quelle formulate dalla Procura di Torino. Si tratta del grave episodio che ha visto un militante appiccare fuoco a un mezzo della polizia, mentre un agente era a bordo. 103 in totale gli appartenenti alle forze dell’ordine feriti, uno aggredito a calci e martellate, dopo il furto del casco e dello scudo.

Oggi invece si svolgerà l’udienza, l’ultima prima della sentenza, del processo d’Appello che vede 16 imputati tra attivisti di Askatasuna, del movimento No Tav e dello Spazio Popolare Neruda ai quali la procura contesta il reato di associazione a delinquere. In primo grado erano state 18 le condanne, ma solo per reati minori e pene contenute.

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