TORINO – Dopo le manifestazioni di stamattina, il corteo sociale si è ritrovato dalle 18 in piazza Castello per il concentramento e da dove intorno alle 19 è partito dirigendosi in via Po. Via Pietro Micca e via Roma sono presidiate, per impedire assalti ai negozi, ma anche per evitare che il corteo raggiunga le due principali stazioni di Torino.

I poliziotti hanno impedito al corteo di procedere in via Accademia Albertina dove ne sono scaturiti degli scontri. I manifestanti tentano di raggiungere Porta Nuova e provano passando da piazza Vittorio dove sono già schierati i poliziotti in tenuta antisommossa.

È partita di nuovo la carica dal cordone della polizia in risposta al lancio di uno sgabello dal corteo, che adesso si dirige da via della Rocca verso corso Cairoli

Lo spezzone del corteo sociale stamattina è stato protagonista di un blocco della tangenziale sud di Torino dopo che alcune migliaia di manifestanti hanno raggiunto da Moncalieri l’arteria stradale.

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