TORINO – È un luogo della memoria, ma anche un vero e proprio museo a cielo aperto, dove riposano alcune delle personalità che hanno contribuito a scrivere la storia di Torino e dell’Italia. Il Cimitero Monumentale di Torino, situato nella zona nord-est della città, lungo corso Novara, custodisce le tombe di scrittori, artisti, musicisti, scienziati, imprenditori, politici e protagonisti dello sport.

Passeggiando tra i suoi viali e le sue arcate si incontrano nomi che appartengono alla letteratura, al Risorgimento, alla Resistenza, alla storia industriale e allo spettacolo italiano. Ci sono personaggi conosciuti in tutto il mondo, come Primo Levi e Rita Levi Montalcini, ma anche figure profondamente legate alla storia torinese, che meritano di essere riscoperte.

Il sito ufficiale dei Cimiteri di Torino propone un vero e proprio elenco dei personaggi di rilievo, suddivisi per ambito, con l’indicazione delle rispettive sepolture. Un patrimonio che racconta, attraverso le storie delle persone che vi riposano, oltre un secolo e mezzo di storia cittadina.

Gli scrittori e gli uomini di cultura: da De Amicis a Primo Levi

Tra i nomi più importanti c’è quello di Edmondo De Amicis, lo scrittore che ha legato il proprio nome soprattutto a Cuore, uno dei libri più conosciuti della letteratura italiana. Pubblicato nel 1886, il romanzo è diventato un classico della narrativa per ragazzi e ha raccontato a generazioni di italiani la scuola, l’educazione e i valori dell’Italia postunitaria. De Amicis morì a Bordighera nel 1908 ed è sepolto al Monumentale.

C’è poi Primo Levi, scrittore e chimico torinese, sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz e autore di Se questo è un uomo, una delle testimonianze più importanti sulla Shoah. La sua opera ha contribuito a mantenere viva la memoria della persecuzione nazista e della deportazione degli ebrei. Levi morì a Torino nel 1987 e riposa nel reparto israelitico del cimitero.

Tra gli scrittori legati alla città troviamo anche Mario Soldati, autore, regista e sceneggiatore, che ha attraversato il Novecento italiano tra letteratura, cinema e televisione. È ricordato anche per i suoi reportage televisivi dedicati ai territori e alle tradizioni gastronomiche italiane.

Al Monumentale riposa inoltre Franco Lucentini, scrittore e traduttore, celebre soprattutto per il sodalizio letterario con Carlo Fruttero. Insieme diedero vita a numerosi romanzi, tra cui La donna della domenica, ambientato proprio a Torino e diventato anche un film.

Non manca una presenza femminile importante nella letteratura italiana: Amalia Guglielminetti, poetessa e scrittrice torinese, nata nel 1881. Fu una delle voci più originali della poesia italiana dei primi decenni del Novecento. La sua produzione letteraria, caratterizzata da una forte attenzione alla condizione femminile e all’indipendenza delle donne, si accompagnò a una personalità anticonformista, che la rese una figura discussa e affascinante nella società del suo tempo.

Accanto a lei riposa Carolina Invernizio, scrittrice nata a Voghera nel 1851, ma profondamente legata a Torino. Fu una delle autrici più popolari della narrativa d’appendice italiana, grazie a romanzi ricchi di misteri, passioni, intrighi e colpi di scena.

Tra gli altri nomi della letteratura e della cultura ci sono la scrittrice e giornalista Annie Vivanti e il pittore Luigi Spazzapan.

Il Risorgimento e la storia d’Italia

Il Cimitero Monumentale custodisce anche le spoglie di alcuni protagonisti del Risorgimento e della costruzione dello Stato italiano.

Uno dei nomi più importanti è quello di Massimo d’Azeglio, nato a Torino nel 1798. Fu scrittore, pittore e uomo politico, oltre che presidente del Consiglio del Regno di Sardegna dal 1849 al 1852. È ricordato anche per la celebre frase «Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani», con la quale sottolineava quanto fosse difficile costruire un’identità nazionale dopo l’unificazione.

Al Monumentale riposa anche Silvio Pellico, scrittore e patriota piemontese, diventato famoso soprattutto per Le mie prigioni. Nel libro raccontò gli anni trascorsi nelle carceri austriache, dopo essere stato arrestato per la sua attività politica legata alla Carboneria. La sua testimonianza contribuì a diffondere in Europa la conoscenza della repressione austriaca nei confronti dei patrioti italiani.

Un’altra figura dalla storia particolare è Rosa Vercellana, conosciuta dai torinesi come la Bela Rosin. Nata nel 1833, fu la compagna e poi moglie morganatica di Vittorio Emanuele II, il primo re d’Italia. La loro relazione suscitò scandalo nella società dell’epoca, anche per le origini popolari della donna, figlia di un militare. Al Monumentale è sepolta anche la principessa Jolanda di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III e unica esponente della dinastia sabauda a riposare in questo cimitero.

Tra le personalità politiche del Novecento si ricordano Maria Adelaide Aglietta, esponente radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, e Carlo Donat-Cattin, politico democristiano e più volte ministro.

Gli scienziati e gli imprenditori che hanno fatto grande Torino

Torino è stata uno dei principali centri italiani dello sviluppo scientifico e industriale e il Monumentale conserva la memoria di alcune figure che hanno contribuito a questa storia.

Tra gli scienziati spicca Galileo Ferraris, ingegnere ed elettrotecnico nato a Livorno Vercellese nel 1847, oggi Livorno Ferraris. È ricordato soprattutto per i suoi studi sul campo magnetico rotante e per il contributo allo sviluppo dei motori elettrici a corrente alternata.

C’è poi Cesare Lombroso, medico e antropologo, nato a Verona nel 1835, che insegnò a lungo a Torino. È stato uno dei principali esponenti dell’antropologia criminale ottocentesca, una disciplina le cui teorie, in particolare quelle che cercavano di collegare caratteristiche fisiche e propensione al crimine, sono state successivamente ampiamente superate e confutate.

Tra i nomi della scienza compare anche Rita Levi Montalcini, neurologa torinese, Premio Nobel per la medicina nel 1986 insieme a Stanley Cohen per la scoperta del fattore di crescita nervoso (NGF). Nata a Torino nel 1909, è stata una delle scienziate italiane più conosciute a livello internazionale. Morì a Roma nel 2012.

Il cimitero racconta anche la storia dell’industria piemontese attraverso le tombe di alcuni dei suoi protagonisti.

C’è Francesco Cirio, imprenditore nato a Nizza Monferrato nel 1836, fondatore dell’azienda alimentare Cirio, diventata famosa per la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli italiani.

Riposa qui anche Giovan Battista Pininfarina, fondatore della celebre carrozzeria torinese che ha contribuito a disegnare alcune delle automobili più importanti della storia. La sua attività ha reso il nome Pininfarina conosciuto in tutto il mondo.

La storia dell’industria automobilistica torinese è rappresentata anche da Vittorio Valletta, storico dirigente della Fiat, alla guida dell’azienda in una fase decisiva per la sua crescita e per lo sviluppo economico italiano del dopoguerra.

I protagonisti dello spettacolo: Fred Buscaglione, Macario e Isa Bluette

Tra le personalità più amate che riposano al Monumentale ci sono anche alcuni grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

Il primo è Fred Buscaglione, all’anagrafe Ferdinando Buscaglione, nato a Torino nel 1921. Cantante, musicista e attore, conquistò l’Italia negli anni Cinquanta con il suo personaggio ironico da duro americano, ispirato ai film polizieschi e al mondo dei gangster. Tra i suoi successi più conosciuti ci sono Che bambola! e Eri piccola così. La sua carriera si interruppe tragicamente nel 1960, quando morì a Roma in un incidente stradale, a soli 38 anni.

Al Monumentale riposa anche Erminio Macario, uno dei più importanti comici italiani del Novecento. Nato a Torino nel 1902, fu protagonista del teatro di rivista, del cinema e della televisione. Il suo stile inconfondibile, fatto di comicità surreale, personaggi stravaganti e battute fulminanti, lo rese uno degli interpreti più popolari dello spettacolo italiano.

Un’altra figura da riscoprire è Isa Bluette, nome d’arte di Teresa Ferrero Navarrini, nata a Torino nel 1898. Fu una delle grandi soubrette del teatro di varietà italiano e contribuì a lanciare artisti destinati a diventare famosissimi, tra cui lo stesso Macario.

Nel cimitero riposano inoltre Francesco Tamagno, celebre tenore torinese, noto in particolare per essere stato il primo interprete di Otello nell’opera di Giuseppe Verdi, e Giovanni Pastrone, regista e pioniere del cinema italiano, autore di Cabiria, il kolossal del cinema muto girato a Torino nel 1914.

Lo sport e il ricordo del Grande Torino

Anche lo sport ha un posto importante nella storia del Monumentale.

Tra i personaggi sepolti c’è Nils Liedholm, calciatore e allenatore svedese, protagonista del grande Milan degli anni Cinquanta e successivamente allenatore di importanti squadre italiane. Dopo aver concluso la carriera agonistica, si stabilì in Italia, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 2007.

C’è poi Nino Farina, nato a Torino nel 1906, pilota automobilistico e primo campione del mondo di Formula 1, nel 1950, al volante di un’Alfa Romeo.

Tra gli altri sportivi ricordati al Monumentale figurano il pilota automobilistico Pietro Bordino, il ciclista Bartolomeo Aymo e il calciatore Vittore Catella.

Una menzione particolare merita il monumento dedicato al Grande Torino, la squadra che dominò il calcio italiano negli anni Quaranta e che scomparve quasi interamente nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949. Il ricordo dei calciatori granata è presente anche al cimitero, attraverso un monumento commemorativo che rende omaggio a una delle squadre più importanti della storia del calcio italiano.

I protagonisti della Resistenza e le vittime della storia recente

Il Monumentale non è soltanto il luogo in cui riposano personaggi celebri per le loro opere o per i successi professionali. È anche uno spazio fondamentale per la memoria della storia più dolorosa del Novecento.

Nel Campo della Gloria sono ricordati numerosi protagonisti della Resistenza e della lotta di Liberazione. Tra questi c’è Dante Di Nanni, giovane partigiano torinese, ucciso dai fascisti nel maggio del 1944 dopo un combattimento nella sua abitazione di via San Bernardino.

C’è Nicola Grosa, partigiano e protagonista della Resistenza piemontese, che nel dopoguerra si impegnò anche nel recupero e nella sepoltura dei caduti della lotta di Liberazione.

Tra le figure ricordate compare anche Enrico Giachino, partigiano torinese, e le sorelle Libera e Vera Arduino, uccise durante la repressione nazifascista.

Il cimitero conserva inoltre la memoria di Carlo Casalegno, giornalista e vicedirettore de La Stampa, ferito mortalmente dalle Brigate Rosse nel novembre 1977 e morto dopo tredici giorni di agonia. Il suo assassinio rappresentò uno degli episodi più drammatici degli anni di piombo a Torino.

Non mancano i memoriali dedicati alle vittime di due tragedie che hanno segnato profondamente la città: il rogo del Cinema Statuto del 13 febbraio 1983, nel quale morirono 64 persone, e l’incendio dello stabilimento ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007, costato la vita a sette operai.

Sono testimonianze che ricordano come il Monumentale sia anche un luogo di memoria collettiva, nel quale la storia dei grandi personaggi si intreccia con quella di tante persone comuni.

Un museo a cielo aperto da visitare

Il Cimitero Monumentale di Torino, che si trova in piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo 133, non è dunque soltanto un luogo di sepoltura. È un patrimonio storico, artistico e culturale che permette di ripercorrere le vicende della città attraverso le persone che ne hanno segnato il passato.

Le sue arcate, i monumenti funerari, le cappelle e le tombe raccontano anche l’evoluzione dell’arte e dell’architettura tra Ottocento e Novecento. Alcune sepolture sono vere e proprie opere d’arte, realizzate da importanti scultori e artisti.

Il cimitero propone percorsi tematici dedicati alla storia, all’arte, alla letteratura e ai personaggi illustri. È possibile visitarlo autonomamente oppure partecipare alle visite guidate organizzate attraverso l’ufficio dedicato alla valorizzazione del patrimonio.

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